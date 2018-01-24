Украинцы провалили стартовую гонку на чемпионате Европы по биатлону
В мужской индивидуальной гонке никто из наших спортсменов не попал в топ-30.
В Италии стартовал чемпионат Европы по биатлону, который начался неудачно для украинских биатлонистов. Они не попали даже в топ-30 индивидуальной гонки, показав как плохую скорость, так и плохую стрельбу.
Основной состав сборной Украины в индивидуальной гонке представлял Сергей Семенов, для которого чемпионат стал возможностью набрать форму после перерыва в выступлениях. Артем Тищенко и Артем Прима, которые также были заявлены на гонку, не стартовали.
Ожидаемо лучший результат среди украинцев показал Семенов, тем не менее он не попал даже в топ-30. У Семенова четыре промаха и отставание в более чем четыре минуты от победителя - в результате 34-е место.
Руслан Ткаленко с тремя промахами проиграл Семенову 40 секунд (43-е место), а Тарас Лесюк — полторы минуты (48-я позиция). У Андрея Доценко худший результат среди украинцев - 59-е место: четыре промаха и аж шесть с половиной минут отставания от победителя.
Чемпионом Европы неожиданно стал 21-летний австриец Феликс Ляйнтер, для которого это первый подобный успех на взрослом уровне. Серебро добыл чех Томаш Крупчик. Бронза - у немца Филиппа Хорна.
Результаты гонки:
1. Феликс Ляйтнер (Австрия, 0+0+0+1) 53:32:8
2. Томаш Крупчик (Чехия, 0+0+0+1) +43.0
3. Филипп Хорн (Германия, 1+0+0+0) +56.6
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34. Сергей Семенов (1+0+2+1) +4:15.9
43. Руслан Ткаленко (1+0+0+2) +4:55.7
48. Тарас Лесюк (0+1+0+2) +5:40.5
59. Андрей Доценко (0+2+1+1) +6:30.3
Артем Тищенко — не стартовал
Артем Прима — не стартовал