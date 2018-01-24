Российские флаги запретили на всех спортивных объектах Олимпиады-2018

11:53, 24 января 2018
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Российские болельщики не смогут проносить национальные флаги на объекты в Пхенчхане.

Российские флаги запрещены на соревнованиях Олимпиады-2018 / The Associated Press

Российским болельщикам запретят проносить национальные флаги на спортивные объекты Олимпийских игр в Пхенчхане. Об этом сообщил редактор дирекции спортивного вещания российского Первого канала Василий Конов.

По его словам, болельщикам запретят проносить на спортивные объекты флаги стран, не принимающий участие в Олимпиаде.

Ранее сообщалось, что МОК не допустил лидеров сборной России по биатлону и лыжным гонкам к Олимпиаде-2018.

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Теги: #Россия на Олимпиаде-2018