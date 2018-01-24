Российские флаги запретили на всех спортивных объектах Олимпиады-2018

Российским болельщикам запретят проносить национальные флаги на спортивные объекты Олимпийских игр в Пхенчхане. Об этом сообщил редактор дирекции спортивного вещания российского Первого канала Василий Конов.

По его словам, болельщикам запретят проносить на спортивные объекты флаги стран, не принимающий участие в Олимпиаде.

Ранее сообщалось, что МОК не допустил лидеров сборной России по биатлону и лыжным гонкам к Олимпиаде-2018.