Российские флаги запретили на всех спортивных объектах Олимпиады-2018
Российские болельщики не смогут проносить национальные флаги на объекты в Пхенчхане.
Российским болельщикам запретят проносить национальные флаги на спортивные объекты Олимпийских игр в Пхенчхане. Об этом сообщил редактор дирекции спортивного вещания российского Первого канала Василий Конов.
По его словам, болельщикам запретят проносить на спортивные объекты флаги стран, не принимающий участие в Олимпиаде.
Ранее сообщалось, что МОК не допустил лидеров сборной России по биатлону и лыжным гонкам к Олимпиаде-2018.
Ну что, флаги не принимающих участия в Олимпийских играх стран запрещено теперь проносить болельщикам на трибуны Олимпийских объектов на Играх в Пхёнчхане. Напомню, Россия не принимает участия в Олимпийских играх. Т.е. формально флаг России под запретом на всех объектах Игр.— Василий Конов (41+) (@VasilyKonov) January 23, 2018