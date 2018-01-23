Сборную Украины торжественно провели на Олимпиаду в Пхенчхане (фотогалерея)

В зале Национальной филармонии Украины в Киеве состоялась церемония проводов украинских спортсменов на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.

Главной интригой торжественного мероприятия стала презентация новой формы сборной Украины на Олимпиаду в Пхенчхане. Комплекты выполнены в традиционных украинских цветах.

На предстоящую Олимпиаду украинские спортсмены завоевали 32 лицензии. НОК Украины сообщает, что страну в Пхенчхане ориентировочно представят 33-35 спортсменов. Окончательное число участников сборной Украины станет известно не позднее 30 января, когда истекает срок подачи официальных заявок от стран-участниц Олимпиады.

Зимние Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9-го по 25 февраля. Как сообщал УНИАН, согласно решению Кабмина обладатели золотых наград в составе украинской сборной получат премии в размере 125 тысяч долларов, обладатели серебра – 80 тысяч, и обладатели бронзы – 55 тысяч.