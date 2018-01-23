Российские биатлонисты готовы отказаться от участия в Олимпиаде

Российские биатлонисты готовы отказаться от участия в Олимпийских играх-2018, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на Союз биатлонистов России (СБР).

Предполагается, что спортсмены могут отказаться выступить на Играх, если переговоры СБР с Международным олимпийским комитетом (МОК) по поводу тех атлетов, которые не были допущены, не приведут ни к какому результату.

Ранее президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов сообщил, что МОК допустил только троих из 11 спортсменов из заявки команды на Игры-2018 в Пхенчхане.

По информации Sports.ru, возможность выступить на Играх-2018 есть у Антона Бабикова, Татьяны Акимовой и Ульяны Кайшевой.

Как ранее сообщал УНИАН, ведущих российских спортсменов не пускают на Олимпиаду из-за списков Московской антидопинговой лаборатории.