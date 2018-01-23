Российские биатлонисты готовы отказаться от участия в Олимпиаде

17:30, 23 января 2018
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При этом МОК допустил только троих из 11 российских биатлонистов на Игры-2018 в Пхенчхане.

Антон Шипулин и другие сильнейшие российские биатлонисты могут не выступить на Играх-2018 / REUTERS

Российские биатлонисты готовы отказаться от участия в Олимпийских играх-2018, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на Союз биатлонистов России (СБР).

Предполагается, что спортсмены могут отказаться выступить на Играх, если переговоры СБР с Международным олимпийским комитетом  (МОК) по поводу тех атлетов, которые не были допущены, не приведут ни к какому результату.

Ранее президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов сообщил, что МОК допустил только троих из 11 спортсменов из заявки команды на Игры-2018 в Пхенчхане.

По информации Sports.ru, возможность выступить на Играх-2018 есть у Антона Бабикова, Татьяны Акимовой и Ульяны Кайшевой.

Как ранее сообщал УНИАН, ведущих российских спортсменов не пускают на Олимпиаду из-за списков Московской антидопинговой лаборатории.

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Теги: #дисквалификация российских спортсменов#Россия на Олимпиаде-2018