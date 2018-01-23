Надаль не смог доиграть матч 1/4 финала Australian Open из-за травмы

Первая ракетка мира и прошлогодний финалист Australian Open испанец Рафаэль Надаль не смог завершить свой четвертьфинальный матч против хорвата Марина Чилича, сообщает официальный сайт турнира.

Уступая 6:3, 3:6, 7:6, 2:6, 0:2, чемпион-2009 отказался от продолжения борьбы из-за травмы бедра. В четвертом сете 31-летний испанец вызывал на корт врача.

За 264 матча, проведенных Надалем на «Шлемах», довести до конца он не смог лишь второй – после четвертьфинала Australian Open-2010 против Энди Маррея.

Чилич вышел в свой пятый полуфинал на «Шлемах» и второй – в Мельбурне (2010).