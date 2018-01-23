Ведущих российских спортсменов не пускают на Олимпиаду из-за списков Московской антидопинговой лаборатории

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК), принимая решение о допуске или недопуске российских спортсменов до участия в Олимпиаде-2018, руководствуясь информацией из базы данный Московской антидопинговой лаборатории, сообщает со ссылкой на свои источники Советский спорт.

- Главной причиной отказа в допуске на Олимпиаду является не присутствие в докладе Макларена, о чем сейчас все говорят. Фамилий Виктора Ана, Сергея Устюгова и Антона Шипулина там нет. Основную роль сыграла электронная база данных Московской антидопинговой лаборатории, которая оказалась в распоряжении WADA еще в ноябре 2017 года. В ней содержатся все результаты тестирования российских спортсменов в период с января 2012 года по июль 2015 года. На основании именно этой информации заявки российских спортсменов на участие в Пхенчхане-2018 отклоняются – заявил источник.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно о том, что по решению комиссии МОК во главе с Валери Фурнейрон на Олимпиаде в Пхенчхане не смогут выступить шорт-трекисты Виктор Ан, Владимир Григорьев и Денис Айрапетян, а также биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников.