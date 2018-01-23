В Киеве проведут украинскую сборную на зимние Олимпийские Игры в Южной Корее (видео)
11:31, 23 января 2018Другое
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Олимпиада состоится в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
На центральном стадионе Пхенчхана состоятся церемонии открытии и закрытия Игр-2018 / tsn.ua
Сегодня в Национальной филармонии Украины состоится церемония проводов сборной Украины на Игры-2018 в Пхенчхане, сообщает ТСН.Проспорт.
Наши спортсмены уже получили 21 лицензию в четырех видах спорта. Кроме того, идет борьба еще за десять путевок.
Сегодня на церемонии проводов также будет представлена форма украинских спортсменов.
Действо начнется в 16 часов в здании Национальной филармонии Украины, ну а сами соревнования стартуют через две недели, 9 февраля и продлятся до 25 февраля.
В Киеве проведут украинскую сборную на зимние Олимпийские Игры в Южной Корее
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