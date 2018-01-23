В Киеве проведут украинскую сборную на зимние Олимпийские Игры в Южной Корее (видео)

Сегодня в Национальной филармонии Украины состоится церемония проводов сборной Украины на Игры-2018 в Пхенчхане, сообщает ТСН.Проспорт.

Наши спортсмены уже получили 21 лицензию в четырех видах спорта. Кроме того, идет борьба еще за десять путевок.

Сегодня на церемонии проводов также будет представлена форма украинских спортсменов.

Действо начнется в 16 часов в здании Национальной филармонии Украины, ну а сами соревнования стартуют через две недели, 9 февраля и продлятся до 25 февраля.