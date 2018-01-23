Ведущих российских биатлониста и лыжника не оказалось в списке допущенных на ОИ

Биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов отсутствуют в списке спортсменов, приглашенных Международным олимпийским комитетом (МОК) на Игры-2018 в Пхёнчхане. Об этом говорится в заявлении первого вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, сообщает ТАСС.

Ранее Олимпийский комитет России (ОКР) предоставил МОК перечень спортсменов для участия в Олимпиаде, который состоял из 358 фамилий. Специальная комиссия под руководством бывшего министра спорта Франции и главы Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрон выбирает из них тех, кого МОК готов пригласить на Игры.

Читайте также6-кратный олимпийский чемпион из России Виктор Ан не допущен к участию в Олимпиаде"Главной темой вчерашнего дня переговоров нашей рабочей группы с коллегами из МОК был, конечно, список российских спортсменов, которых МОК готов пригласить в Пхёнчхан, мы изначально исходили из незыблемого права всех чистых спортсменов принять участие в Олимпийских играх. К большому сожалению, в том списке, который нам предоставили накануне, не оказалось целого ряда ведущих российских атлетов по нескольким видам спорта. Эти спортсмены, такие как, например, Виктор Ан, Антон Шипулин или Сергей Устюгов не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии [Дениса] Освальда, они также никогда не были замешаны в каких-либо допинговых историях, а все многочисленные сданные ими за карьеру пробы свидетельствуют о том, что они являются чистыми спортсменами. Тем не менее их имена в списке потенциальных участников Игр на данный момент отсутствуют", - сказал Поздняков.

"Мы сегодня направляем в адрес МОК официальное письмо с запросом относительно конкретных причин, по которым лидеры российских сборных по ряду видов спорта не включены в список потенциальных участников Олимпийских игр. В соответствии с решениями исполкома, МОК обладает исключительным правом приглашать или не приглашать тех или иных спортсменов. Вместе с тем эти причины должны быть обоснованы и разъяснены спортсменам", - добавил Поздняков.

Шипулин является чемпионом Олимпийских Игр-2014 в Сочи в составе эстафетной команды России и чемпионом мира-2017 в эстафете. Также в его активе есть бронза ОИ Ванкувер-2010 и ряд медалей ЧМ.

Устюгов - двукратный чемпион мира. Также в 2017-м году он выиграл престижную лыжную многодневку "Тур де Ски".