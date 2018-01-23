Украинка Свитолина провалила четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, проиграв бельгийке Мертенс

В Мельбурне, где проходит первый в 2018 году турнир Большого Шлема по теннису, состоялся первый четвертьфинал в женском одиночном турнире.

Украинка Элина Свитолина потерпела болезненное поражение от бельгийской теннисистки Элиз Мертенс со счетом 4:6, 0:6 и не сумела выйти в полуфинал Australian Open, сообщает официальный сайт соревнований.

22-летняя бельгийка дебютировала в этом году на соревнованиях в Мельбурне, и ее выход в полуфинал стал громкой сенсацией. В матче со Свитолиной бельгийская спортсменка владела инициативой и продемонстрировала более разнообразный теннис, ставя в тупик украинскую спортсменку неожиданными решениями. И если в первом сете Элина оказывала сопротивление (на счету украинки - один брейк, бельгийка ответила двумя), то вторую партию Мертенс выиграла под "ноль", разгромив Свитолину.

Для 4-й ракетки мира Элины Свитолиной выход в четвертьфинал на турнирах Большого Шлема остается высшим достижением, она ни разу не продвигалась в полуфинальную стадию.

Напомним, до этого в первом круге 23-летняя украинка обыграла Ивану Йорович из Сербии (6:3, 6:2). Во втором круге прошла в 3-х сетах Катержину Синякову из Чехии (4:6, 6:2, 6:1). В третьем раунде Свитолина переиграла соотечественницу Марту Костюк (6:2, 6:2), а в четвертом - еще одну чешскую теннисистку Денису Аллертову (6:3, 6:0).