6-кратный олимпийский чемпион из России Виктор Ан не допущен к участию в Олимпиаде

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан, имеющий российское гражданство, по решению Международного олимпийского комитета пропустит Игры 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, причиной отстранения послужило упоминание Ана в докладе эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена. Сообщается, что МОК также отклонил заявки на выступление в Пхенчхане нескольких других российских шорт-трекистов.

Ранее 32-летний российский спортсмен корейского происхождения Виктор Ан заявлял о намерении принять участие в Играх-2018 под олимпийским флагом. Спортсмен утверждал, что четыре сезона подготовки не должны пройти зря.

До 2011 года Ан выступал за команду Южной Кореи, затем сменил гражданство на российское.