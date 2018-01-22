6-кратный олимпийский чемпион из России Виктор Ан не допущен к участию в Олимпиаде
Титулованный спортсмен корейского происхождения вычеркнут из списка кандидатов на поездку в Пхенчхан решением МОК.
Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан, имеющий российское гражданство, по решению Международного олимпийского комитета пропустит Игры 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации издания, причиной отстранения послужило упоминание Ана в докладе эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена. Сообщается, что МОК также отклонил заявки на выступление в Пхенчхане нескольких других российских шорт-трекистов.
Ранее 32-летний российский спортсмен корейского происхождения Виктор Ан заявлял о намерении принять участие в Играх-2018 под олимпийским флагом. Спортсмен утверждал, что четыре сезона подготовки не должны пройти зря.
До 2011 года Ан выступал за команду Южной Кореи, затем сменил гражданство на российское.