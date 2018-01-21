Свитолина вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии

В Мельбурне завершился матч 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором украинка Элина Свитолина обыграла Денизу Аллертову из Чехии, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:0.

Матч продолжался менее часа - 57 минут и 54 секунды.

Чешка довольно уверенно начала матч, но ее хватило лишь до счета 2:2. В пятом гейме украинка сделала первый брейк, а проигранный седьмой гейм (4:3), стал последним в матче, в котором уступила украинка. Далее она выиграла восемь геймов подряд.

В четвертьфинале, который состоится во вторник, украинка сыграет против Элиз Мертенс из Бельгии.