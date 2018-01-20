Фристайлист Абраменко занял 2 место на этапе КМ и квалифицировался на Олимпиаду

В Лейк-Плейсиде (США) состоялись соревнования этапа Кубка мира по фристайлу в акробатике среди мужчин, где 2-е место занял украинец Александр Абраменко, сообщает официальный сайт соревнований.

На счету нашего спортсмена 123,45 балла.

Он уступил Цзя Цзуньяну из Китая (126,99), но опередил Оливера Рочона из Канады (120,24).

Ранее титулованный украинец очень сложно проходил отбор на Олимпиаду в Пхенчхан-2018, фактически провалив предолимпийский сезон. Это для спортсмена первый подиум почти за два года - после февраля-2016.

На предыдущем этапе КМ Абраменко показал 7-й результат.

Нынешний этап КМ стал последним перед Олимпиадой в Пхенчхане.