Биатлонист Семаков занял 12-е место в спринте этапа КМ, Бё вновь обыграл Фуркада
Ни один из наших спортсменов не попал в Топ-10 гонки.
В Антхольце (Италия) завершилась мужская спринтерская гонка этапа Кубка мира по биатлону, в которой лучшей из украинцев Владимир Семаков занял 12-е место, сообщает официальный сайт соревнований.
Семаков предолел дистанцию с отставанием от лидеров в 1 минуту 42,1 секунды при идеальной стрельбе.
Остальные наши представители совершили на огневых рубежах от 2 до 4 промахов и показали гораздо более худший итоговый результат.
В традиционной разборке нынешнего сезона за 1-2 места в который раз норвежец Йоханнес Бё превзошел француза Мартена Фуркада.
Биатлон. Кубок мира.
Антхольц (Италия). Спринт. Мужчины.
1. Йоханнес Тингнес Бё (1+0) 23:19,3
2. Мартен Фуркад (0+0) +12,8
3. Арнд Пайффер (0+0) +42,2
...
12. Владимир Семаков (0+0) +1:42,1
44. Дмитрий Пидручный (1+2) +2:23,9
83. Артем Прима (0+4) +3:29,8
85. Артем Тищенко (1+1) +3:31,4
88. Руслан Ткаленко (0+4) +3:39,3