Биатлонист Семаков занял 12-е место в спринте этапа КМ, Бё вновь обыграл Фуркада

17:04, 19 января 2018
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Ни один из наших спортсменов не попал в Топ-10 гонки.

biathlonworld.com

В Антхольце (Италия) завершилась мужская спринтерская гонка этапа Кубка мира по биатлону, в которой лучшей из украинцев Владимир Семаков занял 12-е место, сообщает официальный сайт соревнований.  

Семаков предолел дистанцию с отставанием от лидеров в 1 минуту 42,1 секунды при идеальной стрельбе.

Остальные наши представители совершили на огневых рубежах от 2 до 4 промахов и показали гораздо более худший итоговый результат.

 В традиционной разборке нынешнего сезона за 1-2 места в который раз норвежец Йоханнес Бё превзошел француза Мартена Фуркада.

Биатлон. Кубок мира.

Антхольц (Италия). Спринт. Мужчины.

1.  Йоханнес Тингнес Бё (1+0)  23:19,3

2.  Мартен Фуркад (0+0)  +12,8

3.  Арнд Пайффер (0+0)  +42,2

... 

12.  Владимир Семаков (0+0)  +1:42,1

44.  Дмитрий Пидручный (1+2)  +2:23,9

83.  Артем Прима (0+4)  +3:29,8

85.  Артем Тищенко (1+1)  +3:31,4

88.  Руслан Ткаленко (0+4)  +3:39,3

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Теги: #биатлон Кубок мира#спринт биатлон Семаков