Биатлонист Семаков занял 12-е место в спринте этапа КМ, Бё вновь обыграл Фуркада

В Антхольце (Италия) завершилась мужская спринтерская гонка этапа Кубка мира по биатлону, в которой лучшей из украинцев Владимир Семаков занял 12-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Семаков предолел дистанцию с отставанием от лидеров в 1 минуту 42,1 секунды при идеальной стрельбе.

Остальные наши представители совершили на огневых рубежах от 2 до 4 промахов и показали гораздо более худший итоговый результат.

В традиционной разборке нынешнего сезона за 1-2 места в который раз норвежец Йоханнес Бё превзошел француза Мартена Фуркада.

Биатлон. Кубок мира.

Антхольц (Италия). Спринт. Мужчины.

1. Йоханнес Тингнес Бё (1+0) 23:19,3

2. Мартен Фуркад (0+0) +12,8

3. Арнд Пайффер (0+0) +42,2

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12. Владимир Семаков (0+0) +1:42,1

44. Дмитрий Пидручный (1+2) +2:23,9

83. Артем Прима (0+4) +3:29,8

85. Артем Тищенко (1+1) +3:31,4

88. Руслан Ткаленко (0+4) +3:39,3