Фигуристы Назарова и Никитин попали в финал ЧЕ в танцах на льду, Попова и Беликов - нет

В Москве завершились соревнования в короткой программе среди танцевальных дуэтов в рамках чемпионата Евопы по фигурному катанию, где украинский дуэт Александра Назарова и Максим Никитин прошли в финал, а вторая пара Дарья Попова - Владимир Беликов провалили квалификацию, сообщает официальный сайт соревнований.

Назарова и Никитин получили за свой прокат от судей 63,20 балла, но не сумели попасть в Топ-10 лучших пар - 11-е место.

У Поповой и Беликова - 46,68 балла и 22-е итоговое место.

В финальные соревнования прошли 20 пар.

Победителями квалификационных соревнований стали французы Габриэла Пападакис и Жульен Цизерон, которые показали результат 81,29 балла. На втором месте Александра Степанова и Иван Букин из России (75,38 балла), на третьем - итальянцы Анна Каппелини и Лука Ланотт - 74,76 балла.

Ранее украинский фигурист-одиночник Ярослав Паниот не смог выйти в финал соревнований, а одиночница Анна Хныченкова попала в решающий раунд турнира.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по фигурному катанию в Москве проходит с 17 по 21 января.