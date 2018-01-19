Долгополов и Бондаренко проиграли свои матчи третьего круга Australian Open

В Мельбурне завершились матчи третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису с участием украинских теннисистов, в которых поражения потерпели Александр Долгополов и Екатерина Бондаренко, сообщает официальный сайт соревнований.

Единственный представитель Украины в мужском одиночном турнире Александр Долгополов после двух побед на старте в среду рано утром встречался с Диего Швартцманом из Аргентины и сумел на равных противостоять оппоненту только в первой партии. После победы со счетом 7:6 (1), украинец затем вчистую проиграл последующие три сета - 2:6, 3:6, 3:6.

В свою очередь, Екатерина Бондаренко встречалась с Магдаленой Рыбариковой из Словакии, которой уступила в упорной борьбе в первой партии - 5:7, Затем украинка выиграла вторую партию со счетом 6:3, но вчистую проиграла третий решающий сет - 1:6.

Ранее сегодня Элина Свитолина во внутриуукраинском противостоянии в Мельбурне разгромила юную и талантливую Марту Костюк - 6:2, 6:2. Таким образом, Свитолина осталась единственным предствителем Украины на Открытом чемпионате Австралии в одиночном разряде.

Как сообщал УНИАН, Australian Open-2018 проходит в Мельбурне с 15 по 28 января.