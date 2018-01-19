Свитолина разгромила соотечественницу Костюк и впервые в карьере вышла в четвертый круг чемпионата Австралии

В рамках третьего круга Открытого чемпионата Австралии состоялось украинское дерби, в котором приняли участие четвертая ракетка мира Элина Свитолина и впервые выступающая на "взрослом" турнире "Большого шлема" 15-летняя Марта Костюк.

В третьем раунде Свитолина обыграла свою соотечественницу, сенсацию турнира Марту Костюк со счетом 6:2, 6:2.

Элина Свитолина впервые пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.