Свитолина разгромила соотечественницу Костюк и впервые в карьере вышла в четвертый круг чемпионата Австралии
07:54, 19 января 2018Другое
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В третьем раунде Свитолина обыграла свою соотечественницу, сенсацию турнира Марту Костюк со счетом 6:2, 6:2.
REUTERS
В рамках третьего круга Открытого чемпионата Австралии состоялось украинское дерби, в котором приняли участие четвертая ракетка мира Элина Свитолина и впервые выступающая на "взрослом" турнире "Большого шлема" 15-летняя Марта Костюк.
В третьем раунде Свитолина обыграла свою соотечественницу, сенсацию турнира Марту Костюк со счетом 6:2, 6:2.
Элина Свитолина впервые пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.
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