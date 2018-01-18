Украинка Хныченкова с 13-м результатом вышла в финал ЧЕ по фигурному катанию

В Москве завершились соревнования в короткой программе в женском одиночном катании в рамках чемпионата Европы, где украинка Анна Хныченкова заняла 13-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Наша спортсменка набрала в котороткой программе 51,84 балла и заслужила право исполнить произвольную программу.

Всего в финал вышли 24 спортсменки из 40 заявленных участниц.

Промежуточным лидером по итогам короткой программы стала Алина Загитова из России - 80,27 балла, неожиданно опередив безусловного фаворита соревнований соотечественницу Евгению Медведеву - 78,57 бала.

Накануне свое выступление на ЧЕ провалил Ярослав Паниот, который завоевал 25-е место в корпоткой программе в мужском одиночном катании и не попал в финал турнира - произвольную программу.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в Москве с 17 по 21 января.