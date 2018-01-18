Украинки не попали в Топ-20 спринтерской гонки этапа КМ по биатлону в Антхольце

В Антхольце (Италия) завершилась первая гонка этапа Кубка мира по биатлону - женский спринт, в которой ни одна из украинок не попала в 20-ку сильнейших, сообщает официальный сайт соревнований.

Лучшая из наших - Вита Семеренко, в итоговом протоколе распложилась на 22-м месте с отставанием от победительницы в 1 минуту 21.1 секунды. 32-й по итогам гонки стала Ирина Варвинец (+1:39.9), 64-й - Валентина Семеренко (+2:37.1), а 74-й - Ольга Абрамова (+2:46.8).

При этом, у Виты Семеренко и Варвинец было лишь по 1 промаху на огневых рубежах, у Валентины Семеренко - 2, а у Абрамовой - 3.

Победительницей гонки стала норвежка Тирилл Экхофф, которая преодолела дистанцию за 21 минуту 05.3 секунды. На 12 секунд ровно от нее отстала Лаура Дальмайер из Германии, на 20,6 секунды - Вероника Виткова из Чехии.

Этап КМ в Антхолдьце продолжится в пятницу мужской спринтерской гонкой.