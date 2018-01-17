36 российских легкоатлетов снялись с соревнований в Иркутске узнав о допинг-контроле

13-14 января в Иркутске, на чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа по лёгкой атлетике в помещении сразу 36 летгкоатлетов неожиданно "заболели" после появления допинг-офицеров, сообщает Чемпионат.

Также зафиксированы случаи, когда изможденные атлеты всё-таки стартовали, но не финишировали. Или «баранили» все попытки.

Ранее, в начале 2017 года, в Оренбурге прошёл очередной этап зимнего тура Всероссийской федерации лёгкой атлетики, он же чемпионат России в беге на милю. После неожиданного известия о том, что турнир посетят допинг-офицеры, началось паническое бегство уже заявленных спортсменов. Более половины ранее записавшихся попросту не явились.

А если взять протоколы прошлогоднего Московского марафона, легко увидеть, как многие фавориты снялись, а часть из них пробежали крайне медленно, смешавшись с толпами любителей и тем самым избежав внимания допинг-офицеров.