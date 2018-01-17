Долгополов вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии

В Мельбурне завершился матч 2-го круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором украинец Александр Долгополов обыграл Меттью Эбдена из Австралии, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 7:6 (0), 6:3, 6:4.

Украинец испытывал проблемы только в стартовом сете, а затем имел уверенное преимущество над соперником в двух последующий партиях.

В первом сете соперники не смогли выявить победителя в "основные" 12 геймов, а на тай-брейке австралиец настолько разволновался, что уступил "всухую" - 0:7. А во второй и третье партии Долгополов сделал по одному "лишнему" брейку, чего хватило для победы.

Читайте такжеСвитолина, Костюк и Бондаренко вышли в третий круг Australian OpenТаким образом, Долгополов стал четвертым украинцем, который вышел во второй круг соренований, вслед за Элиной Свитолиной, Мартой Костюк и Екатериной Бондаренко.

Завтра свой матч 2-го круга проведет Леся Цуренко.

Как сообщал УНИАН, Открытый чемпионат Австралии-2018 по теннису проходит в Мельбурне с 15 по 28 января.