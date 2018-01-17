Главный тренер сборной Украины по гандболу Андронов: игра против Италии стала роковой

Главный тренер сборной Украины по гандболу Виталий Андронов подвел итоги неудачного отборочного турнира чемпионата мира-2019 по гандболу в комментарии официальному сайту Федерации гандбола Украины:

- Можно долго рассказывать об игре и о том, как мы готовились, но главное - это результат, а его у нас опять нет. Причины? Считаю, что все было сделано правильно: мы провели отличные сборы, все было сделано для того, чтобы мы достигли этот результат. Игроки были подготовлены правильно и тактика была выбрана правильно. Если бы все повторилось снова, я ничего бы не менял.

На вопрос о том, что Украина и Румыния считались фаворитами, но единственное поражение наша команда потерпели еще до игры с румынами — в поединке с Италией и что стало причиной такого результата, тренер ответил:

- В игре с Италией мы столкнулись с психологическим ступором, который трудно объяснить. Я не помню, как игрок или как тренер, чтобы в одной игре было забито столько выходов один на один. Мы бросали с убийственных позиций, но не было реализации. И к тому же настолько ненадежно сыграл вратари. Мы пробовали всех голкиперов, но у каждого словно отрезало. Игра центра обороны также не вышла. Этот матч стал роковым для нас. Он пошел не по нашему сценарию. Был план матче против Фрарер и итальянцев отыграть полностью с защитой 6-0, но когда такая схема не пошла, а вратари пропускали, то мы перенстроились на 5-1 и догнали соперников. Но не пошла реализация... Причем не забивали все, это трудно объяснить.

Читайте такжеСборная Украины по гандболу уступила Италии за 5 секунд до конца матча квалификации ЧМ"Насколько сложной бы не была игра против Италии, нужно отдать ребятам должное. Уступая в 5 голов, они не опустили руки, догнали соперников, вышли вперед, но все равно, к сожалению, не удержали даже ничью. Эта игра была определяющей в отборе и было понятно, что с нашими кадровыми проблемами, выиграть у румын 6 голов, является сверхсложной задачей. При этом команда в последнем матче показала неплохую игру, выдержала физически", - добавил тренер.

А на вопрос о том, удовлетворения тренер отношением игроков к играм и их самоотдачей, ответил так:

Если мы проиграли Италии, то довольным тут быть нельзя. Прежде всего я обвиняю себя, что, наверное, не нашел нужных слов, хотя мы предупреждали, настраивали, что Италия дома будет биться, не зря они взялись проводить турнир. Наверное, мы все же не сумели достучаться до игроков. Не хочу сказать, что они не боролись. Они боролись, но были скованными. Не знаю, что так давило на команду. Столько не забили, зато пропустили в обороне и вратари не отбили — это психология. Италия же показала себя очень непростой командой. Ее игроки выступают в германии и Франции. Нужно посмотреть, где играют они, и где играем мы.

На игру против Румынии наша команда уже разозлилась, я провел собрание, мы откровенно обо всем поговорили. Против румын была тяжелая игра, но все бились. В тактическом плане у нас все было правильно, физически выдержали, но нам не хватило Жукова, Тільте, Южбабенка.

У нас каждый игрок на вес золота. При этом удивительно было видеть, что Буйненко, которого мы не вызывали из-за травмы, в эти же дни спокойно играл на турнире в Запорожье и еще и немало забивал.

Мы все же ожидали большего от Жукова. Когда он выбыл, на его место вышел Горига. Он сыграл неплохо, но опыта ему все же не хватает.

Как сообщал УНИАН, в отборочном турнире ЧМ-2019 в итальянском Больцано украинцы выиграли у Фарерских островов 28:20, уступили Италии 28:29 и сыграли вничью с Румынией 26:26. Заняв итоговое 3-е место, наша команда не вышла из группы.