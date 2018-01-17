Украина будет представлена в трех из четырех видов на ЧЕ по фигурному катанию

Два танцевальных дуэта, мужчина-одиночник и женщина-одиночница будут представлять Украину на чемпионате Европы по фигурному катанию, сообщает официальный сайт соревнований.

Отечественная сборная будет представлена двумя парами в соревновании танцевальных дуэтов. К Александре Назаровой и Максиму Никитину добавился молодой дуэт Дарья Попова и Владимир Беликов. 16-летняя партнерша и 19-летний партнер, также как и их старшие товарищи по национальной команде представляют Харьков.

В мужском одиночном турнире выступит 20-летний киевлянин Ярослав Паниот.

Наконец, в женском одиночном турнире Украину представят 23-летняя Анна Хныченкова из Днепра.

Чемпионат Европы пройдет в Москве с 17 по 21 января, а финальные соревнования в тех дисциплинах, где представлены украинцы, пройдут 19-20 января.