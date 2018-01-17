КНДР хочет принять участие в зимних Паралимпийских играх

Северная Корея предложила отправить своих спортсменов на зимние Паралимпийские игры, которые состоятся в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 18 марта. Об этом представители делегации КНДР заявили в среду, 17 января, во время переговоров между делегациями стран в пограничном пункте Пханмунджом.

"Северная Корея проинформировала Южную свой план отправить делегации на зимние Олимпийские и зимние Паралимпийские игры", - заявил представитель министерства объединения Южной Кореи, сообщает DW.

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Делегации продолжают обсуждать формат и условия участия КНДР в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. В частности, стороны изучают возможность выставить на Олимпиаде общую женскую команду по хоккею и пройти во время церемонии открытия под общим флагом вместо национальных, информирует агентство AP.

Кроме того, Северная Корея планирует отправить на Олимпиаду группу поддержки из 230 человек, сообщили в министерстве объединения Южной Кореи. Встреча в Международном олимпийском комитете (МОК), на которой должны определить детали участия КНДР в Олимпиаде, состоится 20 января в Лозанне.

Напомним, что северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал к улучшению отношений с Южной Кореей в своей речи по случаю начала нового года. Он пожелал Сеулу успешного проведения зимних Олимпийских игр, а также заявил, что КНДР намерена принять в этих соревнованиях участие. Эти планы делегация КНДР подтвердила 9 января на первых более чем за два года переговорах между представителями правительств обоих государств.