Свитолина, Костюк и Бондаренко вышли в третий круг Australian Open

В Мельбурне (Австралия) завершились матчи второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором свои победы одержали украинки Элина Свитолина, Марта Костюк и Екатерина Бондаренко, сообщает официальный сайт соревнований.

Примечательно, что все украинки свои матчи проводили на центральных кортах "Мельбурн Парка".

На "Арене Рода Лейвера" 4-я ракетка мира Элина Свитолина играла с Катериной Синяковой из Чехии и неожиданно проиграла первую партию. Впрочем временные проблемы не смутили харьковчанку, которая затем переломила ход игры и уверенно довела ее до победы - 4:6, 6:2, 6:1.

Очередную сенцию в матч на "Маргарет Корт Арена" совершила 15-летняя Марта Костюк, которая в двух партиях уверенно обыграла Оливию Роговску из Австралии - 6:3, 7:5,

А на "Хайсенс Арене" Екатерина Бондаренко сенсационно разгромила 15-й номер посева Анастасию Павлюченкову из России - 6:2, 6:3.

Ближе к полудню по киевскому времени сегодня свой матч 2-го круга проведет единственный представитель Украины в мужском турнире Александр Долгополов.

Завтра свой матч 2-го круга также проведет Леся Цуренко.

Как сообщал УНИАН, Открытый чемпионат Австралии в нынешнем году проходит в Мельбурне с 15 по 28 января.