Бобслеистки из Ямайки впервые в истории квалифицировались на Олимпийские игры

Женская сборная Ямайки по бобслею выступит на Играх-2018 в соревнованиях двоек, сообщает Eurosport.

В состав команды вошли Кэрри Расселл и Одра Сегри.

«Это один из самых счастливых моментов в моей жизни. Я никогда не мечтала, что стану бобслеисткой. Сегодня исполняется три года, как не стало моего отца, что делает это событие еще более значимым», – отмечает Расселл.

Кэри Рассел до перехода в бобслей была легкоатлеткой. В 2013 году она в составе эстафетной сборной выиграла золото на чемпионате мира в беге 4х100 м.

Любопытно, что ранее мужская сборная Ямайки по бобслею выступала на Олимпиадах дважды – в 1988 и 2014 году.