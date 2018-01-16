Бобслеистки из Ямайки впервые в истории квалифицировались на Олимпийские игры
12:36, 16 января 2018Другое
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В состав команды вошли Кэрри Расселл и Одра Сегри.
Женская пара бобслеисток из Ямайки впервые примет участие в Олимпиаде / eurosport.ru
Женская сборная Ямайки по бобслею выступит на Играх-2018 в соревнованиях двоек, сообщает Eurosport.
В состав команды вошли Кэрри Расселл и Одра Сегри.
«Это один из самых счастливых моментов в моей жизни. Я никогда не мечтала, что стану бобслеисткой. Сегодня исполняется три года, как не стало моего отца, что делает это событие еще более значимым», – отмечает Расселл.
Кэри Рассел до перехода в бобслей была легкоатлеткой. В 2013 году она в составе эстафетной сборной выиграла золото на чемпионате мира в беге 4х100 м.
Любопытно, что ранее мужская сборная Ямайки по бобслею выступала на Олимпиадах дважды – в 1988 и 2014 году.
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