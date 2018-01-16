Украинка Цуренко обыграла россиянку Вихлянцеву в матче первого круга Australian Open
Игра завершилась победой украинки в трех партиях.
В Мельбурне завершился единственный игровой матч дня с участием представительницы Украины, в котором Леся Цуренко обыграла Наталью Вихлянцеву из России, сообщает официальный сайт соревнований.
Игра завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:4.
Украинка сумела одержать волевую победу, проиграв первый сет. Во второй партии украинка ответила симметрично, а в третьей сумела сделать один "лишний" брейк.
Таким образом, во второй круг Открытого чемпионата Австралии пробились пять украинских теннисистов из шести.
Как сообщал УНИАН, накануне свои победы в стартовом круге соревнований одержали Екатерина Бондаренко, Марта Костюк, Элина Свитолина, а также единственный участник мужской сетки турнира – Александр Долгополов. Екатерина Козлова, к сожалению, покинула соревнования.