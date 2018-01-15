8-кратный олимпийский чемпион Бьорндален не попал на свою седьмую Олимпиаду подряд

8-кратный олимпийский чемпион и многолетний лидер мирового биатлона норвежец Уле-Эйнар Бьорндален не попал в состав своей национальной команды на Игры-2018 в Пхенчхане, сообщает норвежский портал TV2.

Биатлонист на протяжении нынешнего сезона показывал стабильно низкие результаты и, в итоге, был лишен возможности выступать на ОИ.

В состав команды вошли Ларс Хельге Биркеланд, Эрленд Бьонтегорд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Хенрик Л’Абе Лунн, Эмиль Хегле Свенсен.

Бьорндален впервые выступил на ОИ-1994 в норвежском Лиллехаммере, где показывал низкие результаты. Но, начиная с Игр в Нагано-1998 вплоть до Сочи-2014 на четырех Олимпиадах из пяти завоевывал золотые награды. Исключением стало выступление в Торино-2006, где на его счету 2 серебра и бронза. На предыдущих играх в российском Сочи на счету Бьорндалена два золота - в спринте и смешанной эстафете.

Как сообщал УНИАН, Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане (Южная Корея) с 9 по 25 февраля.