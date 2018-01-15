На открытии Олимпиады-2018 может быть поднят флаг объединенной Кореи

На открытии зимних Олимпийских игр в Пхенчхане может быть поднят флаг объединенной Кореи в том случае, если сторонам - Республике Корея и КНДР - удастся договорится о совместном участии спортсменов в отдельных дисциплинах. Об этом в понедельник заявил министр спорта Южной Кореи Чон Хван, сообщает 112.ua со ссылкой на агентство Yonhap.

По его словам, речь идет о белом флаге, на котором синим цветом будет изображен Корейский полуостров без территориальных границ двух государств.

"Дискуссия по-прежнему продолжается, но флаг объединенной Кореи будет поднят на открытии, когда будет согласован совместный вход", - заявил он.

Читайте такжеМОК о намерении КНДР поехать на Олимпиаду: это большой шаг вперед для олимпийского духаКроме того, в понедельник в приграничной деревни Панмунджом прошли переговоры с участием представителей обеих Корей, где обсуждалось участие в Играх спортсменов из КНДР и отправка в Пхенчхан группы северокорейских артистов для участия в торжественных мероприятиях.

Переговорщики обсудили детали возможного выступления художественной труппы из КНДР, а другие вопросы, в том числе участие в ОИ-2018 фигуристов из КНДР и совместной женской сборной по хоккею, стороны планируют рассмотреть во время следующих этапов переговорного процесса.

Как сообщал УНИАН, ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о том, что страна собирается направить свою национальную сборную на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в феврале в южнокорейском Пхенчхане. Также Ким Чен Ын подчеркнул необходимость улучшения отношений с Южной Кореей. В свою очередь официальный Сеул предложил КНДР провести переговоры на высоком уровне.

Позже КНДР впервые за два года возобновила специальную телефонную линию экстренной связи с Южной Кореей в пограничном пункте Пханмунджом.

Посмотреть открытие Олимпиады-2018 онлайн можно по ссылке.