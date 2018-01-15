Россия хочет наказать чиновников WADA, причастных к отстранению сборной от ОИ-2018

Россия хочет призвать к ответственности некоторых функционеров Всемирного антидопингового агентства (WADA) и после завершения Олимпийских игр-2018 введет против них ограничительные меры, сообщил «Известиям» председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов.

Сейчас идет процесс определения людей, которые стоят за отстранением сборной РФ от Игр в Южной Корее. По данным издания, речь может идти «о почти десятке персон» и не все они — функционеры агентства. Кроме того, в Совете Федерации «Известиям» сообщили, что изучат вопрос возможной причастности к решению WADA американского ФБР и спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Решение о привлечении к ответственности лиц, виновных в отстранении российской сборной от Игр, было принято 12 декабря на собрании парламентариев, спортсменов и дипломатов.

Читайте такжеРоссийским спортсменам запретили использовать любую национальную символику на Играх-2018"Мы должны вывести на божий свет людей, которые за спиной Международного олимпийского комитета (МОК), используя WADA, подталкивали к отстранению нашей сборной. Мы поставили задачу и на данный момент решаем ее на основе проверенных фактов. Были люди, которые своими действиями привели к тому, что против наших спортсменов были приняты жесткие меры. Нужно вывести их на чистую воду и принять соответствующие меры. Однако с этим не нужно спешить. Сейчас самое главное, чтобы наши спортсмены могли достойно выступить. А после окончания Олимпийских игр и олимпийского цикла мы определим виновных и раздадим всем по заслугам", — отметил Климов.

Речь может идти о персональных мерах, в частности возбуждении дел, в том числе уголовных, и ограничении въезда на территорию РФ. Санкции затронут не только отдельных чиновников WADA, но и персонажей, которые так или иначе принимали участие в деятельности, которая привела к отстранению сборной РФ от Олимпиады.

Ранее СК РФ уже завел уголовное дело против информатора WADA Григория Родченкова. «Речь идет о почти десятке человек, чью деятельность необходимо изучить. Среди них есть граждане США и Великобритании», — сказал один из собеседников.

Климов также обратил внимание на информацию о причастности к решению агентства американского ФБР и спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего якобы вмешательство России во внутренние дела США.

— Сенатор Виктор Озеров изучает возможную причастность Мюллера к решению WADA. После того как будет проведен анализ появившейся информации, мы доложим о ней, — подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря МОК на основе докладов WADA отстранил Россию от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане, которые состоятся 9–25 февраля.

Отдельные спортсмены страны, которые докажут свою невиновность, смогут выступить на сревнованиях в нейтральном статусе, под олимпийским флагом.

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