Чешский легкоатлет убил судью из-за неудачной попытки в толкании ядра
11:26, 15 января 2018Другое
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Молодой спортсмен проломил грудь арбитру снарядом.
В Праге несчастный случай на соревнованиях привел к трагедии / sport.aktualne.cz
В Праге во время региональных соревнований по легкой атлетике спортсмен неудачно выполнил попытку в толкании ядра случайно попал в арбитра и смертельно ранил его, сообщает Aktualne.
"Это был несчастный случай, - отметил директор турнира Мартин Свобода. - Попытка была вполне стандартной, снаряд бросил один из молодых атлетов. Снаряд полетел на край сектора, где стоял судья. Тот в последний момент попытался увернуться, но, к сожалению, не успел сделать этого".
Судья умер спустя 50 минут после происшествия. Как оказалось впоследствии, ядро проломило грудь арбитра.
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