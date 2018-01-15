Чешский легкоатлет убил судью из-за неудачной попытки в толкании ядра

В Праге во время региональных соревнований по легкой атлетике спортсмен неудачно выполнил попытку в толкании ядра случайно попал в арбитра и смертельно ранил его, сообщает Aktualne.

"Это был несчастный случай, - отметил директор турнира Мартин Свобода. - Попытка была вполне стандартной, снаряд бросил один из молодых атлетов. Снаряд полетел на край сектора, где стоял судья. Тот в последний момент попытался увернуться, но, к сожалению, не успел сделать этого".

Судья умер спустя 50 минут после происшествия. Как оказалось впоследствии, ядро проломило грудь арбитра.