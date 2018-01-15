Костюк, Бондаренко и Долгополов вышли во второй круг Открытого чемпионата Австралии

В Мельбурне стартовал Открытый чемпионат Австралии по теннису, где в первый день турнира три из четырех представителей Украины преодолели стартовый круг соревнований - Марта Костюк, Екатерина Бондаренко и Александр Долгополов, сообщает официальный сайт соревнований.

Единственный представитель Украины в мужском турнире Долгополов в противостоянии с австрийцем Андреасом Хайдером-Маурером выиграл у соперника в минимально возможных трех сетах из пяти - 7:6 (7:3), 6:3, 6:4.

Читайте такжеОдна украинка сыграет в финале квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннисуОдна из главных сенсаций квалификационного турнира 15-летняя Марта Костюк и в основном турнире продолжает уверенно побеждать соперниц. Ее очередной "жертвой" в ночь на понедельник стала Шуай Пенг из Китая, которую украинка уверенно обырала со счетом 6:2, 6:2.

В свою очередь, Екатерина Бондаренко в упорнейшей борьбе одолела Викторию Голубич из Швейцарии - 7:6 (7:3), 4:6, 6:2.

Еще одна представительница Украины Екатерина Козлова завершила турнир в первый же день после поражения от Анастасии Павлюченковой из России - 6:3, 4:6, 3:6.

Около полудня по киевскому времени в понедельник (поздний вечер в Мельбурне) свой матч начнет лучшая теннисистка Украины и входящая в Топ-10 мирового тенниса Элина Свитолина.

Как сообщал УНИАН, Открытый чемпионат Австралии проходит с 15 по 28 января в Мельбурне.