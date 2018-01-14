Четыре украинки попали в 20-ку лучших масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
16:28, 14 января 2018Другое
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На последних метрах дистанции Кайса Макаряйнен опередила Лауру Дальмайер.
Кайса Макаряйнен / aamulehti.fi
В немецком Рупольдинге состоялась последняя гонка в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону - спортсменки соревновались с масс-старте.
Четыре украинки попали в топ-20 - Вита Семеренко финишировала на 10-м месте, отстав от лидера на 45 секунд. Анастасия Меркушина заняла 12-е место, Валентина Семеренко - 13-е, а Юлия Джима оказалась в итоге 18-й.
Победу в суперзрелищной гонке одержала финская биатлонистка Кайса Макаряйнен, всего на 0,8 секунды опередив немку Лауру Дальмайер. Вероника Виткова из Чехии завоевала бронзу. Канадская спортсменка Розанна Кроуфорд, которая имела 20-секундное преимущество над соперницами после последнего огневого рубежа, оказалась в итоге лишь 4-й.
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