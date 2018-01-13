Украинки провалили последнюю перед Олимпиадой эстафету, показав худший результат за последние 8 лет

В немецком Рупольдинге состоялась женская эстафета в рамках очередного этапа Кубка мира по биатлону.

Сборная Украины, которая на Олимпиаде-2014 в этой дисциплине выиграла золото, заняла лишь 11-е место. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Отметим, что это последняя эстафетная гонка перед Олимпийскими играми-2018 в Пхенчхане.

Украинская четверка в составе Валентины Семеренко, Юлии Джимы, Виты Семеренко и Анастасии Меркушиной показала медленный бег и далеко не самую точную стрельбу, использовав 12 дополнительных патронов. Наша команда отстала от лидера на 2 минуты 13,7 секунды.

11-место - худший результат в женской эстафете за последние 8 лет: последний раз украинки оказывались за пределами Топ-10 в 2010 году в том же Рупольдинге.

Зрелищную победу в гонке одержала сборная Германии во главе с Лаурой Дальмайер.

Второе место - за командой Италии. Бронзу завоевали шведки.

Как сообщал УНИАН, вчера мужская сборная Украины заняла 15-е место в эстафете.