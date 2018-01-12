В украинской хоккейной лиге зафиксирован рекордный счет этого сезона: "Донбасс" выиграл 19:0

Сегодня в рамках Украинской хоккейной лиги состоялась одна встреча. "Донбасс" в номинально гостевой встрече разнес в щепки команду "Броварские Волки", одержав победу - 19:0.

Об этом сообщает официальный сайт УХЛ.

Очередной домашний матч "Волки" в виду финансовых проблем проводили на выезде и прогнозировано были разбиты "Донбассом". Впрочем, вряд ли кто-то мог ожидать, что в воротах "Волков" побывает сразу 19 шайб.

Этот счет стал рекордным в текущем сезоне чемпионата Украины. Правда, в истории украинского первенства были случаи, когда одна из команд забивала и более двух десятков шайб.

Броварские Волки — Донбасс 0:19 (0:4, 0:7, 0:8)

Шайбы: 02:58 Денискин (Коваленко) — 0:1; 03:17 Мазур (Влад, Свищев) — 0:2; 15:53 Новиков (Фирсов) — 0:3; 17:12 Луговой (Коренчук, Кузьмик) — 0:4; 22:32 Свищев (Ворона, Мазур) — 0:5; 28:01 Луговой (Коренчук, Кузьмик) — 0:6; 30:46 Мазур (Ворона, Свищев) — 0:7; 36:24 Матвиенко (Коренчук, Кузьмик) — 0:8; 36:33 Костиков (Савченко, Игнатенко) — 0:9; 37:44 Коваленко (Новиков) — 0:10; 38:11 Мазур (Ворона, Свищев) — 0:11; 45:50 Савченко (Коренчук, Игнатенко) — 0:12; 46:36 Костиков (Мостовой, Игнатенко) — 0:13; 51:54 Ворона (Мазур, Шпак — больш.) — 0:14; 52:13 Кузьмик (Коренчук, Матвиенко) — 0:15; 52:58 Ордынский — 0:16; 53:34 Новиков (Коваленко) — 0:17; 54:15 Ворона (Мазур, Свищев) — 0:18; 59:25 Кузьмик (Луговой, Коренчук) — 0:19