Официальный сайт Australian Open назвал Свитолину россиянкой

Редакторы официального сайта Открытого чемпионата Австралии не знают национальной принадлежности четвертой ракетки мира Элины Свитолиной.

В материале о жеребьевке турнира сильнейшую теннисистку Украины Элину Свитолину, получившую на Australian Open четвертый номер посева, назвали россиянкой, сообщает Sport Arena.

Эта ошибка, несмотря на активное недовольство фанатов Свитолиной в социальных сетях, до сих пор не исправлена, хотя в профиле Свитолиной на официальном сайте турнира гражданство стоит правильное.

Как сообщал УНИАН, Элина Свитолина на первом в сезоне турнире серии Большого Шлема стартует матчем против теннисистки из квалификации.

Украинка в случае успешного выступления в Мельбурне имеет шанс стать первой ракеткой мира.