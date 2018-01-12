Цуренко не сумела пробиться в финал турнира в Хобарте

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко не смогла выйти в финал турнира серии WTA International в Хобарте (Австралия) c призовым фондом $250,000.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В полуфинале Цуренко соперничала с 57-й ракеткой мира из Румынии Михаэлой Бузарнеску. В обоих партиях украинка взяла лишь по два гейма, проиграв в итоге со счетом 2:6, 2:6.

Выход в полуфинал в Хобарте принес Лесе Цуренко 11,5 тысяч долларов призовых и 110 рейтинговых очков.

Хобарт, 1/2 финала

Леся Цуренко (Украина) – Михаэла Бузарнеску (Румыния) – 2:6, 2:6

Теперь Леся Цуренко сосредоточится на выступлении на Australian Open, где в первом круге сыграет с россиянкой Натальей Вихлянцевой.