Цуренко не сумела пробиться в финал турнира в Хобарте

14:41, 12 января 2018
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Украинка уступила 57-й ракетке мира румынке Бузарнеску. 

Леся Цуренко / Reuters

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко не смогла выйти в финал турнира серии WTA International в Хобарте (Австралия) c призовым фондом $250,000.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В полуфинале Цуренко соперничала с 57-й ракеткой мира из Румынии Михаэлой Бузарнеску. В обоих партиях украинка взяла лишь по два гейма, проиграв в итоге со счетом 2:6, 2:6.

Выход в полуфинал в Хобарте принес Лесе Цуренко 11,5 тысяч долларов призовых и 110 рейтинговых очков. 

Хобарт, 1/2 финала

Леся Цуренко (Украина) – Михаэла Бузарнеску (Румыния) – 2:6, 2:6

Теперь Леся Цуренко сосредоточится на выступлении на Australian Open, где в первом круге сыграет с россиянкой Натальей Вихлянцевой.

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Теги: #Цуренко в Хобарте