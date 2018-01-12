Чемпион Украины по волейболу "Химик" уверенно прошел в 1/8 финала Кубка ЕКВ

Действующий чемпион Украины по волейболу южненский «Химик» пробился в следующий раунд Кубка ЕКВ, уверенно в 1/16 финала обыграв по сумме двух встреч швейцарский «Франше-Монтанье».

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

За два матча украинский коллектив отдал своим соперникам лишь одну партию.

Кубок ЕКВ, 1/16 финала. Ответная игра

«Франше-Монтанье» – «Химик» 1:3 (12:25, 19:25, 25:22, 20:25). Первый матч - 0:3

Отметим, что «Химик» стал последним участником 1/8 финала Кубка ЕКВ.