Чемпион Украины по волейболу "Химик" уверенно прошел в 1/8 финала Кубка ЕКВ
12:07, 12 января 2018Другое
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В обоих матчах украинская команда не оставила шансов швейцарскому "Франше-Монтанье".
«Химик» разобрался с «Франше-Монтанье» / Facebook «Химика»
Действующий чемпион Украины по волейболу южненский «Химик» пробился в следующий раунд Кубка ЕКВ, уверенно в 1/16 финала обыграв по сумме двух встреч швейцарский «Франше-Монтанье».
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
За два матча украинский коллектив отдал своим соперникам лишь одну партию.
Кубок ЕКВ, 1/16 финала. Ответная игра
«Франше-Монтанье» – «Химик» 1:3 (12:25, 19:25, 25:22, 20:25). Первый матч - 0:3
Отметим, что «Химик» стал последним участником 1/8 финала Кубка ЕКВ.
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