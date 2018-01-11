Сборная Украины по гандболу успешно стартовала в квалификации к ЧМ-2019

21:18, 11 января 2018
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В первом матче наша команда обыграла сборную Фарерских островов.

Сборная Украины по гандболу стартовала в отборе к чемпионату мира / facebook.com/pg/media2015team

Сборная Украины по гандболу в первом матче отборочного этапа к чемпионату мира-2019 обыграла сборную Фарерских островов.

Поединок закончился со счетом 30:22 (17:13), сообщает официальный сайт ЕГФ.

Как и полагает фавориту, подопечные Виталия Андронова сразу захватили инициативу и уже к концу первой половины встречи вели с разницей в четыре гола. Во второй части матча «сине-желтые» не сбавили оборотов и довели свое преимущество до +8.

Лучшим игроком поединка стал Александр Тильте, сообщает Xsport.

Впереди у сборной Украины еще два поединка в третьей отборочной группе европейской части квалификации. В пятницу соперниками "сине-желтых" будут итальянцы, а в субботу наша команда сыграет со сборной Румынии.

Отбор на чемпионат мира. Первый этап. Больцано, Италия

Украина – Фарерские острова 30:22 (17:13).

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Теги: #сборная Украины по гандболу