Сборная Украины по гандболу успешно стартовала в квалификации к ЧМ-2019

Сборная Украины по гандболу в первом матче отборочного этапа к чемпионату мира-2019 обыграла сборную Фарерских островов.

Поединок закончился со счетом 30:22 (17:13), сообщает официальный сайт ЕГФ.

Как и полагает фавориту, подопечные Виталия Андронова сразу захватили инициативу и уже к концу первой половины встречи вели с разницей в четыре гола. Во второй части матча «сине-желтые» не сбавили оборотов и довели свое преимущество до +8.

Лучшим игроком поединка стал Александр Тильте, сообщает Xsport.

Впереди у сборной Украины еще два поединка в третьей отборочной группе европейской части квалификации. В пятницу соперниками "сине-желтых" будут итальянцы, а в субботу наша команда сыграет со сборной Румынии.

Отбор на чемпионат мира. Первый этап. Больцано, Италия

Украина – Фарерские острова 30:22 (17:13).