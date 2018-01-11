Сборная Украины по гандболу успешно стартовала в квалификации к ЧМ-2019
В первом матче наша команда обыграла сборную Фарерских островов.
Сборная Украины по гандболу в первом матче отборочного этапа к чемпионату мира-2019 обыграла сборную Фарерских островов.
Поединок закончился со счетом 30:22 (17:13), сообщает официальный сайт ЕГФ.
Как и полагает фавориту, подопечные Виталия Андронова сразу захватили инициативу и уже к концу первой половины встречи вели с разницей в четыре гола. Во второй части матча «сине-желтые» не сбавили оборотов и довели свое преимущество до +8.
Лучшим игроком поединка стал Александр Тильте, сообщает Xsport.
Впереди у сборной Украины еще два поединка в третьей отборочной группе европейской части квалификации. В пятницу соперниками "сине-желтых" будут итальянцы, а в субботу наша команда сыграет со сборной Румынии.
Отбор на чемпионат мира. Первый этап. Больцано, Италия
Украина – Фарерские острова 30:22 (17:13).