Украинка Джима упустила бронзовую медаль в индивидуальной гонке в Рупольдинге
Сразу две украинские спортсменки - Юлия Джима и Валентина Семеренко - оказались в пятерке лучших.
В немецком Рупольдинге состоялась индивидуальная гонка в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону.
Сразу две украинские спортсменки оказались в пятерке лучших. Юлия Джима заняла 4-е место, Валентина Семеренко финишировала с 5-м результатом.
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Победу одержала Доротея Вирер из Италии, второй оказалась Кайса Макаряйнен (Финляндия), а третье место сенсационно досталось Розанне Кроуфорд из Канады, для которой это первое попадание на подиум в карьере.
Юлия Джима до последнего претендовала на бронзовую медаль, выбив все 20 мишеней. Однако Кроуфорд также была точна на огневом рубеже, а в беге превзошла показатели украинки.
В топ-20 попала еще одна украинская спортсменка Анастасия Меркушина, которая с двумя промахами финишировала 19-й. Ирина Варвинец закончила гонку 22-й (2 промаха). Худшей из украинок стала Юлия Журавок – 62-я с тремя промахами.
Елена Пидгрушная сошла на последнем круге после двух промахов на четвертом рубеже.