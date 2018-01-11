Украинка Джима упустила бронзовую медаль в индивидуальной гонке в Рупольдинге

В немецком Рупольдинге состоялась индивидуальная гонка в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону.

Сразу две украинские спортсменки оказались в пятерке лучших. Юлия Джима заняла 4-е место, Валентина Семеренко финишировала с 5-м результатом.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Победу одержала Доротея Вирер из Италии, второй оказалась Кайса Макаряйнен (Финляндия), а третье место сенсационно досталось Розанне Кроуфорд из Канады, для которой это первое попадание на подиум в карьере.

Юлия Джима до последнего претендовала на бронзовую медаль, выбив все 20 мишеней. Однако Кроуфорд также была точна на огневом рубеже, а в беге превзошла показатели украинки.

В топ-20 попала еще одна украинская спортсменка Анастасия Меркушина, которая с двумя промахами финишировала 19-й. Ирина Варвинец закончила гонку 22-й (2 промаха). Худшей из украинок стала Юлия Журавок – 62-я с тремя промахами.

Елена Пидгрушная сошла на последнем круге после двух промахов на четвертом рубеже.