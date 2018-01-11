В первом круге Australian Open ожидается два украинско-российских противостояния

В четверг, 11 января, в Мельбурне состоялась жеребьевка Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Вместе с официальными лицами на церемонию были приглашены действующий чемпион турнира в мужской сетке швейцарец Роджер Федерер и победительница соревнований в 2008 году россиянка Мария Шарапова.

Напомним, что в основной сетке Australian Open-2018 примут участие как минимум пять украинцев - Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко и Катерина Козлова среди женщин и Александр Долгополов среди мужчин.

Согласно жеребьевке, сразу две украинки - Леся Цуренко и Катерина Козлова - будут противостоять россиянкам. Как сообщает официальный сайт соревнований, результаты жеребьевки для украинских теннисистов следующие:

Александр Долгополов – Андреас Хайдер-Маурер (Австрия)

Леся Цуренко – Наталья Вихлянцева (Россия)

Элина Свитолина – победитель квалификации

Катерина Бондаренко – победитель квалификации

Катерина Козлова – Анастасия Павлюченкова (Россия)

Ранее сообщалось, что еще трое украинцев начали турнир с квалификации –Сергей Стаховский уже покинул соревнования, а две юные украинки Даяна Ястремская и Марта Костюк продолжают борьбу, выиграв стартовые встречи.