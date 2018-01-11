В первом круге Australian Open ожидается два украинско-российских противостояния
Долгополов встретится с немцем Хайдером-Маурером, а Свитолина и Бондаренко получат соперниц из квалификации.
В четверг, 11 января, в Мельбурне состоялась жеребьевка Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Вместе с официальными лицами на церемонию были приглашены действующий чемпион турнира в мужской сетке швейцарец Роджер Федерер и победительница соревнований в 2008 году россиянка Мария Шарапова.
Напомним, что в основной сетке Australian Open-2018 примут участие как минимум пять украинцев - Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко и Катерина Козлова среди женщин и Александр Долгополов среди мужчин.
Согласно жеребьевке, сразу две украинки - Леся Цуренко и Катерина Козлова - будут противостоять россиянкам. Как сообщает официальный сайт соревнований, результаты жеребьевки для украинских теннисистов следующие:
Александр Долгополов – Андреас Хайдер-Маурер (Австрия)
Леся Цуренко – Наталья Вихлянцева (Россия)
Элина Свитолина – победитель квалификации
Катерина Бондаренко – победитель квалификации
Катерина Козлова – Анастасия Павлюченкова (Россия)
Ранее сообщалось, что еще трое украинцев начали турнир с квалификации –Сергей Стаховский уже покинул соревнования, а две юные украинки Даяна Ястремская и Марта Костюк продолжают борьбу, выиграв стартовые встречи.