Цуренко уверенно пробилась в полуфинал теннисного турнира в Хобарте

Украинка Леся Цуренко одержала уверенную победу на четвертьфинальной стадии турнира WTA International в австралийском Хобарте, сообщает официальный сайт соревнований.

Нашей спортсменке противостояла Арина Соболенко из Беларуси. Поединок продолжался 1 час и 2 минуты, на протяжении которого украинка отдала сопернице всего два гейма.

Леся Цуренко (Украина) - Арина Соболенко (Беларусь) - 6:1, 6:1

Таким образом, 43-я ракетка мира Леся Цуренко сыграет в 1/2 финала соревнований с румынкой Михаэлой Бузарнеску, занимающей 57-ю строчку в рейтинге WTA.