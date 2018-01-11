Цуренко уверенно пробилась в полуфинал теннисного турнира в Хобарте
12:12, 11 января 2018Другое
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Украинка сумела обыграть в 1/4 финала соперницу из Беларуси Арину Соболенко.
Леся Цуренко пробилась в полуфинал турнира в Хобарте / facebook.com/HobartTennis
Украинка Леся Цуренко одержала уверенную победу на четвертьфинальной стадии турнира WTA International в австралийском Хобарте, сообщает официальный сайт соревнований.
Нашей спортсменке противостояла Арина Соболенко из Беларуси. Поединок продолжался 1 час и 2 минуты, на протяжении которого украинка отдала сопернице всего два гейма.
Леся Цуренко (Украина) - Арина Соболенко (Беларусь) - 6:1, 6:1
Таким образом, 43-я ракетка мира Леся Цуренко сыграет в 1/2 финала соревнований с румынкой Михаэлой Бузарнеску, занимающей 57-ю строчку в рейтинге WTA.
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