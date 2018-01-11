Две украинки успешно дебютировали в квалификации Australian Open

Молодые украинские теннисистки Даяна Ястремская и Марта Костюк успешно преодолели первый раунд квалификации на первом турнире Большого Шлема в 2018 году - Australian Open.

17-летняя Даяна Ястремская обыграла представительницу Японии Мисаки Дои на четвертьфинальной стадии квалификации. Украинка захватила инициативу в стартовом отрезке матча, доведя встречу до уверенной победы.

Даяна Ястремская (Украина) – Мисаки Дои (Япония) 6:3, 6:1

15-летняя Марта Костюк последовала примеру соотечественницы и обыграла в первом раунде Арину Родионову, котоая представляет Австралию.

Поединок начался не лучшим образом для украинки. Проиграв первый сет, наша спортсменка сумела прийти в себя и забрать две последующие партии.

Марта Костюк (Украина) - Арина Родионова (Австралия) – 4:6, 6:3, 6:3

В следующем раунде Марта Костюк сразится с представительницей Чили Даниэлой Сегель (204-я в рейтинге).

Ястремская за выход в финал квалификации поборется с румынкой Александрой Дулгеру (№188 в рейтинге WTA).

Отметим, что и для Ястремской, и для Костюк это дебютное участие на турнирах Большого Шлема в карьере.