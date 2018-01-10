В МОК определили дату встречи по участию КНДР в зимней Олимпиаде

В Международном олимпийском комитете (МОК) в Лозанне 20 января проведут встречу, на которой определят детали участия Северной Кореи в зимних Олимпийских играх, которые состоятся в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Как передает DW.com, в среду, 10 января, в МОК сообщили, что президент комитета Томас Бах будет председательствовать на встрече, в которой примут также участие представители оргкомитета Олимпиады и правительственные делегации КНДР и Южной Кореи.

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Томас Бах в заявлении, распространенном 10 января, поздравил достигнутую накануне договоренность между представителями двух стран по участию КНДР. "Теперь МОК должен принять решение, чтобы сделать это политическое обязательство реальностью", - заявил Томас Бах. На встрече планируется решить относительно состава делегации Северной Кореи на играх, поскольку крайний срок подачи заявок для участия в Олимпиаде уже истек. Также выяснят протокольные вопросы относительно флага, гимна и формы участников.

Северная Корея заявила о намерении принять участие в Олимпийских играх 9 января во время первых за два года прямых переговоров с Южной Кореей в пограничном пункте Пханмунджом.

Ранее представитель Северной Кореи в МОК Чан Ун заявил, что на Олимпиаде может выступить северокорейская пара по фигурному катанию. Фигуристы Рьом Где Ок и Ким Сок Чжу является единственными спортсменами из КНДР, которые квалифицировались для участия в соревнованиях. В феврале 2017 года дуэт завоевал первую медаль Северной Кореи - бронзовую - на Зимних азиатских играх в японском Саппоро, а также занял 15 место на последнем Чемпионате мира. КНДР также предложила отправить на соревнования группу болельщиков, художников и шоу-команду по тхэквондо.