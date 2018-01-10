Украинские биатлонисты неудачно выступили в мужской индивидуальной гонке в Рупольдинге

В немецком Рупольдинге стартовал очередной этап Кубка мира по биатлону. Сегодня состоялась индивидуальная мужская гонка, в которой уверенную победу одержал француз Мартен Фуркад.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Фуркад выиграл четвертую гонку подряд. Он совершил всего один промах и опередил ближайших соперников на минуту. Вторым стал Онджей Моравец из Чехии. Третьим пришел норвежец Йоханнес Бе, который отстал от чеха на 17 секунд.

Украинцы провели слабую индивидуальную гонку. Лучшим среди них оказался Артем Прима - 26-е место с двумя промахами. Дмитрий Пидручный с тремя промахами финишировал 41-м. Артем Тищенко занял 49-е место, Владимир Семаков - 58-е, Руслан Ткаленко был отброшен на 80-ю позицию.

Женская индивидуальная гонка состоится завтра.