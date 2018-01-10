Украинской сборной прогнозируют лишь одну медаль на Олимпиаде - в женской биатлонной эстафете

Спортивные аналитики из компании Gracenote дали свой прогноз на Олимпиаду-2018 и представили обновленную версию предполагаемого медального зачета Игр в Пхенчхане, которые пройдут с 9-го по 25 февраля.

Об этом сообщает официальный сайт компании.

Представленные данные основаны на результатах, показанных спортсменами начиная с прошлой Олимпиады в Сочи. Кроме того, было учтено решение Международного олимпийского комитета (МОК) о запрете для сборной России принимать участие в ОИ-2018.

Так, по прогнозам компании, Германия выиграет медальный зачет – в активе немцев может оказаться 40 медалей различного достоинства (14 золотых - 12 серебряных - 14 бронзовых). При этом лучшие результаты представители Германии, скорее всего, продемонстрируют в биатлоне (10 медалей).

Второе место, вероятно, займет Норвегия с 37 наградами (14-11-12). Больше всего медалей (19) норвежцы наверняка добудут в лыжных гонках. На третьем месте может оказаться Канада с 33 медалями (7-12-14).

Our penultimate #PyeongChang2018 forecast was released earlier today. Plenty to read about what we expect to happen at the Games here and who is coming into form at exactly the right time: https://t.co/wXfZUt18nypic.twitter.com/FpHohkMdJg — Gracenote Olympic (@GracenoteGold) 10 січня 2018 р.

Четвертое место останется за представителями США, в активе которых может оказаться 29 медалей (10-10-9). Пятой станет Франция с 24 наградами (9-9-6), при этом восемь из них могут быть завоеваны биатлонистами Мартеном Фуркадом и Мари Дорен Абер.

Украина станет последней по количеству завоеванных медалей – в активе украинской сборной может оказаться лишь одна бронзовая награда.

Что касается сборной России, на данный момент неизвестно, какое количество спортсменов получат разрешение от МОК выступать в Пхенчхане в нейтральном статусе, а потому аналитики Gracenote распределили возможные медали россиян между представителями других стран (см. инфографику).

Посмотреть открытие Олимпиады-2018 онлайн можно по ссылке.