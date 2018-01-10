Стаховский первым из украинцев стартовал на Australian Open и проиграл немцу Бахингеру

Украинский теннисист Сергей Стаховский не смог пробиться в основную сетку первого турнира Большого Шлема в сезоне – Australian Open.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В стартовом поединке квалификации украинец не справился со 184-й ракеткой мира Маттиасом Бахингером из Германии, уступив сопернику в трех сетах – 6:4, 6:7 (4), 3:6.

Читайте такжеСвитолина рассказала о главных целях на 2018 годМатч продолжался 2 часа 10 минут. За это время Стаховский сделал 8 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-поинта из 11-ти. Бахингер в свою очередь выполнил 6 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и взял три гейма на подаче соперника.

Отметим, что для Стаховского этот турнир серии Grand Slam стал 50-м в карьере.

В квалификации Australian Open Украину представляют также Даяна Ястремская и Марта Костюк в женской части соревнований. В карьере 17-летней Даяны и 15-летней Марты это всего лишь первое участие на взрослом турнире Большого Шлема.

В основной сетке начнут свой путь на турнире пять украинцев - Элина Свитолина, Александр Долгополов, Леся Цуренко, Катерина Козлова и Катерина Бондаренко.