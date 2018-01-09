МОК о намерении КНДР поехать на Олимпиаду: это большой шаг вперед для олимпийского духа

Международный олимпийский комитет (МОК) во вторник, 9 января, поприветствовал намерение Северной Кореи отправить свою делегацию на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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"Эти предложения знаменуют большой шаг вперед для олимпийского духа", - заявил президент МОК Томас Бах (Thomas Bach), цитирует агентство dpa, передает DW.com.

Северная Корея пропустила крайний срок подачи заявки на участие своих спортсменов, но в МОК отметили, что могут быть более гибкими в этом вопросе. Это может означать, что в МОК не исключают допуска к соревнованиям не только северокорейской пары по фигурному катанию, которая квалифицировалась. Сейчас в комитете ждут официальной заявки от КНДР и планируют обсудить организационные вопросы - количество спортсменов, формат их участия в Олимпиаде. "Мы продолжим это обсуждение в позитивном и конструктивном ключе", - отметил представитель МОК.

Ранее представитель Северной Кореи в МОК Чан Ун заявил о том, что на Олимпиаде может выступить северокорейская пара по фигурному катанию. Фигуристы Рьом Где Ок и Ким Сок Чжу являются единственными спортсменами из КНДР, которые квалифицировались для участия в соревнованиях. В феврале 2017 года дуэт завоевал первую медаль Северной Кореи - бронзовую - на Зимних азиатских играх в японском Саппоро, а также занял 15 место на последнем Чемпионате мира. КНДР также предложила отправить на соревнования группу болельщиков, художников и шоу-команду по тхэквондо.