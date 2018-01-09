Японский спортсмен подсыпал допинг товарищу по сборной, чтобы тот не попал на Олимпиаду
15:26, 09 января 2018Другое
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В итоге Ясухиро Судзуки был дисквалифицирован на восемь лет.
Ясухиро Судзуки / japantimes.co.jp
Японский каноист Ясухиро Судзуки дисквалифицирован на 8 лет за то, что подсыпал допинг сопернику.
Об этом сообщает Isport.
Судзуки добавил запрещенный препарат в напиток своего товарища по команде Сейджи Коматцу. После этого Коматцу сдал положительный допинг-тест.
Позже Судзуки признался, что сделал это для того, чтобы его соперник не смог отобраться на Олимпиаду. Санкции с Коматцу были сняты.
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