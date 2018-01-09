Японский спортсмен подсыпал допинг товарищу по сборной, чтобы тот не попал на Олимпиаду

15:26, 09 января 2018
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В итоге Ясухиро Судзуки был дисквалифицирован на восемь лет.

Ясухиро Судзуки / japantimes.co.jp

Японский каноист Ясухиро Судзуки дисквалифицирован на 8 лет за то, что подсыпал допинг сопернику.

Об этом сообщает Isport.

Судзуки добавил запрещенный препарат в напиток своего товарища по команде Сейджи Коматцу. После этого Коматцу сдал положительный допинг-тест.

Позже Судзуки признался, что сделал это для того, чтобы его соперник не смог отобраться на Олимпиаду. Санкции с Коматцу были сняты.

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Теги: #допинг в спорте