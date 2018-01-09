Прыгуны в высоту Лонский и Табашник признаны лучшими легкоатлетами декабря в Украине

14:14, 09 января 2018
Другое
77 0

Завершилось голосование ФЛАУ по определению лучших атлетов последнего месяца 2017 года.

Виктор Лонский / Sputnik

Завершилось голосование по определению лучших легкоатлетов по итогам декабря 2017 года в Украине.

На этот раз вне конкуренции были мастера сектора для прыжков в высоту — Виктор Лонский и Екатерина Табашник. Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ

Подавляющее большинство поклонников легкой атлетики проголосовала именно за них. На международных соревнованиях в Минске Лонский с результатом 2,28 метра занял первое место, а Табашник стала второй (1,92).

Опрос традиционно проводится среди членов Совета Федерации легкой атлетики Украины, представителей СМИ и болельщиков. Голоса каждой из групп при подведении итогов учитывались как треть всех голосов.

Напомним, лучшими легкоатлетами Украины по итогам 2017 года стали Юлия Левченко и Сергей Смелик.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #лучшие легкоатлеты месяца в Украине