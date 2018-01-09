Свитолина рассказала о главных целях на 2018 год

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина после завоевания титула на первом турнире сезона в Брисбене поделилась планами на 2018 год.

«Я всегда хорошо играла в Брисбене, но до этого года моим потолком оставались два полуфинала. Иногда подводила удача. На этот раз я играла хорошо и справилась со сложным жребием. Довольна собой в самые тяжелые минуты матчей. Это результат работы в межсезонье. Я нахожусь на правильном пути и счастлива, что взяла титул», - призналась Свитолина, которую цитирует официальный сайт WTA.

Читайте такжеСвитолина выиграла свой 10-й титул в карьере, одержав победу в Брисбене «Цели на 2018 год? Их несколько. Первая — оставаться здоровой. Это определенно важнее всего, потому что в обратном случае я не смогу выполнять свою работу на сто процентов, особенно на таком высоком уровне в теннисе. Вторая — сохранять ментальную свежесть. Иначе просто начинаешь терять концентрацию и не может показывать свою лучшую игру».

«Как сохранить правильный настрой? Я всегда стараюсь делать небольшие перерывы, гуляю там, где нет теннисных кортов. Для меня это очень важно. Если есть пара дней, то я еду в Испанию или Францию, чтобы просто перезагрузиться морально. Это помогает».

Отметим, что победа на первом турнире сезона в Брисбене позволила Свитолиной вновь подняться на четвертое место в рейтинге лучших теннисисток планеты. Кроме того, Свитолина получила четвертый номер посева на Australian Open - первом турнире Большого Шлема в 2018 году.